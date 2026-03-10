AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimde yeni başkanvekili belirlendi. AYM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamada İrfan Fidan, Selahattin Menteş ile yarıştığı seçimde çoğunluğun oyunu alarak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında yapılan seçimde, Genel Kurul’da Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday oldu. Oylama sonucunda İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçildi.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İrfan Fidan, meslek hayatına Ankara’da adli yargı hâkim adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol ve İstanbul Şişli’de görev yapan Fidan, daha sonra İstanbul Cumhuriyet savcılığı görevini üstlendi.

2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen Fidan, 16 Ocak 2015–26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği yaptı. Ardından 27 Kasım 2020’ye kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttü. Aynı yıl Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, 23 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.