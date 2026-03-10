ŞOK Marketler 2025'te net satış gelirlerini 279 milyar liraya yükseltti

ŞOK Marketler 2025 yılında net satış gelirlerini önceki yıla göre yüzde 5 artırarak 279 milyar liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 2025 yılı finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da paylaşılan bilgilere göre, ŞOK Marketler, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam etti.

ŞOK Marketler, net satış gelirlerini 2024'e göre reel olarak yüzde 5 artırarak 279 milyar liraya çıkarttı. 2025 sonu itibarıyla mağaza sayısını 11 bin 74'e çıkaran şirketin çalışan sayısı ise 51 bin 212'ye yükseldi.

Firma, 2025 yılında öz markalı ürün portföyünü geliştirmeyi sürdürdü. Mis, Evin, Lio, Amigo, Mintax ve Piyale gibi markalar, kampanyalar ve iletişim çalışmalarıyla desteklenirken, yeni ürün lansmanlarıyla raflardaki çeşitlilik arttı. Üretim süreçlerinde "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" tedarik modeliyle yerli üreticilere sağlanan destek devam etti.

Gıda güvenliğinde pestisit kontrol süreci başlatıldı

ŞOK Marketler, 2025'in son çeyreğinde gıda güvenliği alanında önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda, standart pestisit kontrol süreçlerine ek olarak taze meyve ve sebzelerde raf öncesi pestisit analizi uygulaması başlatıldı.

Domates ile başlayan ve biber, portakal, mandalina ve greyfurtun da dahil edildiği uygulama kapsamında ürünler, "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği"ne uygunluk açısından analiz ediliyor. Mağazalara sadece analizi uygun çıkan ürünler sevk edilerek "Pestisit analizinden geçmiştir" ibaresiyle müşterilere sunuluyor ve müşterilerin aldığı ürünü güvenle tüketmesi sağlanıyor.

Uygulama ile tarladan mağazaya uzanan tedarik zincirinde izlenebilirlik güçlendirilirken, çiftçilerin doğru tarım uygulamaları konusunda gelişimine de destek olunuyor. Gelecek dönemde analiz sürecinin diğer meyve-sebze kategorilerine yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kampanyalarla hane bütçesine destek sağlandı

Temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyatlarla sunma hedefiyle faaliyet gösteren ŞOK Marketler, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği farklı kampanya ve indirimlerle müşterilerinin bütçesine katkı sağladı.

Geçen yıl ramazan ayı boyunca ve kasım ayında düzenlenen "100 Üründe Geçen Yılın Fiyatları" kampanyasıyla temel gıda ve temizlik ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuldu. Kampanya, bu yıl ramazan ayında tekrar düzenlendi. "Win" sadakat programına özel kampanyalarla da müşterilere ek faydalar sağlandı.

Yıl sonu itibarıyla kadın çalışan oranı yüzde 61'e ulaşan ŞOK Marketler, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen uygulamalarıyla öne çıktı. Şirket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü" yarışmasında "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülüne layık görüldü. Kadın kooperatifleri ürünlerinin mağazalarda satışa sunulduğu "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi ise gelişerek devam ediyor.

"Büyümeyi sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2025 yılında çevik operasyonel yapıları, verimlilik odaklı yaklaşımları ve stratejik yatırımlarının katkısıyla dinamik piyasa koşullarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini ve büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Yıl boyunca açtıkları yeni mağazalar ve devreye aldıkları yeni dağıtım merkezleriyle lojistik altyapılarını güçlendirirken istihdama katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde, Cepte Şok uygulamamızla müşterilerimize hızlı ve pratik bir alışveriş deneyimi sunarken, Win sadakat programımızla milyonlarca müşterimizin hane bütçesine doğrudan katkı sağlayarak onlara özel avantajlar sunduk. Gıda güvenliği denetimlerimizi, kurduğumuz yeni pestisit analiz altyapımızla daha da ileriye taşıdık."

Demirel, öz markalarıyla yerli üretimi desteklemeyi ve kadın istihdamını artırmayı, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin kritik unsurları olarak gördüklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de uygun fiyat politikamızdan ödün vermeden, operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyümeyi sürdürmeyi ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.