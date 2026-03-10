Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri'de mahkeme heyetiyle ilgili sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.Abone ol
İBB'ye yolsuzluk davasının ilk duruşmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”