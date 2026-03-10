BIST 12.976
Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. (81) ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı - Resim: 0

Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

