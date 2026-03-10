BIST 12.984
Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi

İRAN savaşında ABD'nin ülkedeki Kürtler'i ve terör örgütü PJAK'ı kullanacağı iddiaları vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bu konuya değindi. Devlet Bahçeli, " Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir" dedi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşa ayırdı. ABD'nin Kürtler'i İran savaşında kullanma planlarına değinen Devlet Bahçeli şöyle konuştu:
-"Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır.

-Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez"

Sözlerinin devamında son dönemlerde Türkiye sınırları içerisinde düşürülen füzelere değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"ADI KONULMAMIŞ BİR DİN SAVAŞI MI"

- Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır. Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değil.

- Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Hava sahamızda yolunu kaybetmiş İHA istemiyoruz.

-Tacizi ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan Siyonist Emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.

- Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir. 

