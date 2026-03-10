Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi

- Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Hava sahamızda yolunu kaybetmiş İHA istemiyoruz.

-Tacizi ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan Siyonist Emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.

- Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.