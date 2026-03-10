BIST 12.973
DOLAR 44,05
EURO 51,39
ALTIN 7.336,12
HABER /  EKONOMİ

Petrol devi Suudi Aramco CEO'su şoke etti! Dünya için felaket olacak

Petrol devi Suudi Aramco CEO'su şoke etti! Dünya için felaket olacak

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın Aramco CEO'su Amin Nasser, İran savaşıyla ilgili korkunç tabloyu ortaya koydu. Petrol stoklarının son 5 yılın dip seviyesinde olduğunu belirten CEO, "Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir." dedi.

Abone ol

İRAN savaşı ve kapanan Hürmüz Boğazı petrol fiyatlarında çılgın bir yükseliş getirmişti. Dün petrol fiyatları son 2 yılın zirvesi olan 114 dolara kadar çıktı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın Aramco Şirketinin CEO'su Amin Nasser düzenlediği basın toplantısında gelinen son duruma ilişkin korkunç tabloyu açıkladı. 

HÜRMÜZ AÇILMAZSA... 
Körfezdeki petrolün taşınmasında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, İran savaşı sebebiyle kapanmış durumda. Suudi Aramco CEO'su boğazın kapalı olmasının yarattığı etkiyi şöyle aktardı:
-"Yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmı bu bölgede bulunuyor; bu nedenle Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip. Müşterilerimize tedariki sürdürebilmek için çeşitli senaryolara yönelik acil durum planlarımız bulunuyor."

-Piyasada önemli miktarda arz aksaması yaşanıyor. Bölgeden gelen toplam arzın yaklaşık %17'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor, bu nedenle oldukça önemli. Şu ana kadar 180 milyon varil petrolün etkisi oldu. 

STOKLAR DİP SEVİYEDE

- "Mevcut jeopolitik kriz ve küresel petrol stoklarının zaten son beş yılın en düşük seviyesinde olması nedeniyle stokların daha hızlı azalacağını göreceğiz"

-"Bu aksama sadece deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe değil; havacılık, tarım, otomotiv ve diğer sektörlerde de ciddi bir zincirleme etkiye yol açtı."

DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR

-"Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir."

AÇIK OLAN TEK HAT VAR
-"Şu anda kullanabildiğimiz tek hat, günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu-Batı boru hattı ve bunu Arab Light ile Extra Light petrol sevkiyatı için kullanıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında depolama kapasitesi konusunda herhangi bir sorun yok."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Motorin ve benzinin litresi ne kadar oldu? Petrol fiyatları 24 saat içinde ikinci zammı getirdi
Foto Galeri Motorin ve benzinin litresi ne kadar oldu? Petrol fiyatları 24 saat içinde ikinci zammı getirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
ŞOK Marketler 2025'te net satış gelirlerini 279 milyar liraya yükseltti
ŞOK Marketler 2025'te net satış gelirlerini 279 milyar liraya yükseltti
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar sürüyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar sürüyor
Türkiye'ye yönelen İran füzeleriyle ilgili çarpıcı iddia
Türkiye'ye yönelen İran füzeleriyle ilgili çarpıcı iddia
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! Pakistan'ın ekonomisi savaşla çöktü
Maaşlarda kesinti, haftada 4 gün mesai! Pakistan'ın ekonomisi savaşla çöktü
Şampiyonlar liginde dev kapışma! Galatasaray–Liverpool maçının 11’leri
Şampiyonlar liginde dev kapışma! Galatasaray–Liverpool maçının 11’leri
Trump duyurdu: Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara "iltica hakkı"
Trump duyurdu: Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara "iltica hakkı"
Reçete şebekesine operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı
Reçete şebekesine operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı
MSB'den flaş patriot açıklaması! Malatya'ya konuşlandırıldı
MSB'den flaş patriot açıklaması! Malatya'ya konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama