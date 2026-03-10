Petrol devi Suudi Aramco CEO'su şoke etti! Dünya için felaket olacak

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın Aramco CEO'su Amin Nasser, İran savaşıyla ilgili korkunç tabloyu ortaya koydu. Petrol stoklarının son 5 yılın dip seviyesinde olduğunu belirten CEO, "Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir." dedi.

İRAN savaşı ve kapanan Hürmüz Boğazı petrol fiyatlarında çılgın bir yükseliş getirmişti. Dün petrol fiyatları son 2 yılın zirvesi olan 114 dolara kadar çıktı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın Aramco Şirketinin CEO'su Amin Nasser düzenlediği basın toplantısında gelinen son duruma ilişkin korkunç tabloyu açıkladı.

HÜRMÜZ AÇILMAZSA...

Körfezdeki petrolün taşınmasında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, İran savaşı sebebiyle kapanmış durumda. Suudi Aramco CEO'su boğazın kapalı olmasının yarattığı etkiyi şöyle aktardı:

-"Yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmı bu bölgede bulunuyor; bu nedenle Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip. Müşterilerimize tedariki sürdürebilmek için çeşitli senaryolara yönelik acil durum planlarımız bulunuyor."

-Piyasada önemli miktarda arz aksaması yaşanıyor. Bölgeden gelen toplam arzın yaklaşık %17'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor, bu nedenle oldukça önemli. Şu ana kadar 180 milyon varil petrolün etkisi oldu.

STOKLAR DİP SEVİYEDE

- "Mevcut jeopolitik kriz ve küresel petrol stoklarının zaten son beş yılın en düşük seviyesinde olması nedeniyle stokların daha hızlı azalacağını göreceğiz"

-"Bu aksama sadece deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe değil; havacılık, tarım, otomotiv ve diğer sektörlerde de ciddi bir zincirleme etkiye yol açtı."

DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR

-"Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir."

AÇIK OLAN TEK HAT VAR

-"Şu anda kullanabildiğimiz tek hat, günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu-Batı boru hattı ve bunu Arab Light ile Extra Light petrol sevkiyatı için kullanıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında depolama kapasitesi konusunda herhangi bir sorun yok."