Motorin ve benzinin litresi ne kadar oldu? Petrol fiyatları 24 saat içinde ikinci zammı getirdi
İRAN savaşı ile 114 dolara kadar çıkan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı son açıklama ile 90 dolara kadar düştü. Bu düşüşe rağmen pompada zam sağanağı devam ediyor. Gece yarısı hem benzin hem de motorin zamlandı. Bu gece yarısı yeni bir zam daha var. Benzinin litre fiyatı 24 saat içinde ikinci kez zamlanacak.
İRAN savaşı nedeniyle fırlayan Brent petrol fiyatları akaryakıta yansımaya devam ediyor. Savaşın ardından gelen akaryakıt zammına eşel mobil sistemi de fren olamadı. Dün gece hem motorine hem benzine zam geldi. Bitmedi, bu gece yine zam var. İşte gelecek olan zam miktarı ve petrol fiyatlarında son durum:
PETROL FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
İran savaşının etkisiyle petrol fiyatları dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla birlikte hızla yükselen petrol fiyatları hızla düştü ve Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,62 dolardan tamamladı.
-Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.
24 SAAT İÇİNDE YENİ ZAM
Petrol fiyatlarındaki çılgın yükseliş dün gece yarısı hem motorine hem benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı 53 kuruş, benzinin litre fiyatı 39 kuruş zamlandı. Benzin fiyatları için zam sağanağı sürüyor. 24 saat içinde benzine ikinci zam haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre bu gece yarısı benzine 80 kuruş zam gelecek.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul Avrupa Yakası : 65.28 TL
Ankara motorin fiyatı : 66.39 TL
İzmir motorin fiyatı : 66.67 TL