İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 23 Şubat-1 Mart döneminde günlük ortalama 1303 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 5 Mart tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Raporun 23 Şubat-1 Mart dönemini kapsadığı bilgisini veren Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 442 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını ve Hollanda, İsviçre, Polonya, Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1303 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 12. sırada yer aldı."

