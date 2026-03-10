BIST 12.980
DOLAR 44,05
EURO 51,41
ALTIN 7.345,83
HABER /  DÜNYA

İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın batısındaki Capri Adası açıklarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Abone ol

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Capri Adası'nın batısında yerin 414 kilometre derinliğinde yerel saatle 00.03 (TSİ 02.03) sularında 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin oldukça derin bir noktada gerçekleşmesi sebebiyle bölge üzerindeki etkisinin daha az olduğu, buna rağmen ülke genelinde hissedildiği aktarıldı.

Söz konusu sarsıntının, bu coğrafi bölge için nadir görülen bir hadise olduğu vurgulanırken, İtalya'da genellikle kaydedilen depremlere nazaran çok daha derin bir noktada yaşandığı ifade edildi.

İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
IBAN kiraladı hayatı kabusa dönüştü hayatının şokunu yaşadı
IBAN kiraladı hayatı kabusa dönüştü hayatının şokunu yaşadı
İBB davasında İmamoğlu'nun jandarma krizi! Hakim ile diyaloglarına bakın
İBB davasında İmamoğlu'nun jandarma krizi! Hakim ile diyaloglarına bakın
Kangren bir kader mi, önlenebilir mi? Kangren artık kazalardan değil, masabaşından geliyor
Kangren bir kader mi, önlenebilir mi? Kangren artık kazalardan değil, masabaşından geliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Epstein'in çiftliğinde arama! Çalışanlar konuşacak, adres defterleri incelenecek
Epstein'in çiftliğinde arama! Çalışanlar konuşacak, adres defterleri incelenecek
AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu
AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu
AB'den yeşil pasaport ve vize açıklaması: Türk yetkililerin elinde
AB'den yeşil pasaport ve vize açıklaması: Türk yetkililerin elinde
Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi
Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi
İzmir'de taksici tartıştığı yolcu tarafından öldürüldü
İzmir'de taksici tartıştığı yolcu tarafından öldürüldü
Diğer bankalara ait kartlar İşCep'ten takip edilebilecek
Diğer bankalara ait kartlar İşCep'ten takip edilebilecek
Ford Otosan'dan elektrikli araç şarj teknolojilerine yatırım
Ford Otosan'dan elektrikli araç şarj teknolojilerine yatırım
Akbank'tan açık bankacılıkta tek ekran dönemi
Akbank'tan açık bankacılıkta tek ekran dönemi