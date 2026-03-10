Yemek kartında çifte standart sona erdi! Rakamlar netleşti

VERGİ VE PRİM İSTİSNASINDA EŞİTLİK SAĞLANACAK

Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurulda görüşülecek torba kanun teklifi ile yemek yardımına uygulanan vergi ve prim istisnası tümüyle eşitlenecek. Prim istisnası tutarı vergide olduğu gibi 300 liraya çıkartılacak.

İşverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmına prim istisnası uygulanacak. Gerek nakit verilen, gerekse yemek kartına ya da yemek kuponuna yüklenen yemek yardımının 300 lirayı aşan kısmı, vergide olduğu gibi prim kesintisine tabi tutulacak.

Halen günlük 158 TL olan istisna tutarı, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden geçerli olmak üzere 300 TL’ye çıkartılacak. O tarihten itibaren, nakit yemek yardımında olduğu gibi yemek kartına/kuponuna yüklenen yardımların da 300 TL’yi aşan kısmından sosyal sigorta primi kesilecek.