Yemek kartında çifte standart sona erdi! Rakamlar netleşti
Çalışanlara sunulan yemek yardımlarında SGK prim istisnası tutarı revize ediliyor. Mevcut uygulamada 158 TL olan günlük istisna tutarının 300 TL’ye çıkarılması ve vergi istisnasıyla uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile yemek kartı veya kuponu fark etmeksizin, belirlenen günlük limiti aşan tüm yemek ödemelerinden prim kesintisi yapılacak.
Çalışanlara nakit olarak ödenen yemek bedellerine uygulanan vergi ve sigorta primi istisnaları arasındaki tutar farkı, TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle sona eriyor.
Mevcut uygulamada, iş yerinde yemek verilmeyip nakit ödeme yapılması durumunda günlük 300 TL’ye kadar olan tutarlar gelir vergisinden muaf tutulurken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında bu istisna sınırı günlük 158 TL ile sınırlı kalıyordu. Bu durum, hem işverenlerin bordro hesaplamalarında karmaşaya yol açıyor hem de aynı ödeme kaleminin iki farklı kurum nezdinde farklı işleme tabi tutulmasına neden oluyordu. Hazırlanan kanun teklifiyle vergi ve prim istisnası arasındaki bu makas kapatılarak uygulama birliği sağlanacak, böylece nakit yemek yardımları üzerindeki mali yükümlülükler tek bir standart üzerinden yürütülecek.
İşçiye verilen yemek yardımının yemek kartı, yemek çeki veya yemek kuponuna yüklenmesi halinde ise yüklenen paranın nerede harcandığına bakılmaksızın günlük 300 TL’ye kadar kısmı vergiden istisna tutulurken aşan kısımdan vergi alınıyor. Buna karşılık, yemek kartı, yemek çeki veya yemek kuponuna yüklenen tutarın tamamına sosyal sigorta prim istisnası uygulanıyor.
VERGİ VE PRİM İSTİSNASINDA EŞİTLİK SAĞLANACAK
Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurulda görüşülecek torba kanun teklifi ile yemek yardımına uygulanan vergi ve prim istisnası tümüyle eşitlenecek. Prim istisnası tutarı vergide olduğu gibi 300 liraya çıkartılacak.
İşverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmına prim istisnası uygulanacak. Gerek nakit verilen, gerekse yemek kartına ya da yemek kuponuna yüklenen yemek yardımının 300 lirayı aşan kısmı, vergide olduğu gibi prim kesintisine tabi tutulacak.
Halen günlük 158 TL olan istisna tutarı, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden geçerli olmak üzere 300 TL’ye çıkartılacak. O tarihten itibaren, nakit yemek yardımında olduğu gibi yemek kartına/kuponuna yüklenen yardımların da 300 TL’yi aşan kısmından sosyal sigorta primi kesilecek.
YEMEK KARTINDA NE DEĞİŞECEK?
Getirilecek düzenlemenin ne anlama geldiğini örnekle anlatalım. Örneğin, işçiye günlük 600 TL yemek kartı verildiğini varsayalım. Mevcut uygulamada 300 TL’yi aşan kısım ücret kabul edilerek vergi kesiliyor ancak sosyal sigorta primi kesilmiyor. Vergi, çalışanın o ayki vergi dilimine göre değişiyor. Çalışan o ay yüzde 27 oranında vergi kesintisine tabi ise günlük 600 TL’lik yemek kartı için işveren 81 TL de gelir vergisi ödüyor. Prim için hiçbir kesinti yapılmıyor. Ayda 24 gün çalışan işçinin yemek yardımı için işverenin kasasından 16.344 TL çıkıyor.
Teklif yasalaştığında ise aynı işçi için günlük 81 TL’lik verginin yanı sıra 45 TL işçi primi, 59,25 TL de işveren primi kesilecek. İşverenin kasasından 24 gün çalışan işçi için 16.344 TL yerine 18.846 TL çıkacak.