Epstein'in çiftliğinde arama! Çalışanlar konuşacak, adres defterleri incelenecek

İki yabancı kızın Epstein’ın talimatıyla Zorro Çiftliği’nin dışındaki tepelerde bir yere gömüldüğü öne sürülüyor.

Pedofili milyarder Epstein'in Meksika'daki çiftliğinde arama çalışmaları başladı. Uzmanlar aradan geçen zamanın adli delil bulunmasını zorlaştıracağını söylüyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerine çiftlik çalışanları ve yerel tanıklar da dahil olacak.

ABD’de yetkililer, pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın New Mexico’daki eski çiftliğinde kız çocuklarına yönelik istismar iddiaları kapsamında arama başlattı.

New Mexico Adalet Bakanlığı, Epstein’ın 2019’daki ölümünden önce çiftlikte gerçekleştiği iddia edilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin yürütülen ceza soruşturmasının parçası olduğunu açıkladı.

Soruşturma, ABD Adalet Bakanlığı’nın Ocak ayında Epstein’a ilişkin milyonlarca sayfalık dosyanın yayınlamasının ardından hız kazandı. Belgelerde New Mexico’daki “Zorro Çiftliği” adlı araziye binlerce kez atıf yapılması dikkat çekti.

“HİÇBİR İHTİMAL GÖZ ARDI EDİLMİYOR”

ABD Kongre üyesi Melanie Stansbury, eyaletin adalet kurumlarının soruşturma kapsamında “hiçbir ihtimali göz ardı etmediğini” söyledi.

Stansbury sosyal medya paylaşımında, Epstein mağdurlarının adalet için çok uzun süre beklediğini belirterek, New Mexico’nun “gerçeğin ortaya çıkarılması ve hesap sorulması için öncülük ettiğini” ifade etti.

Uzmanlara göre çiftliğin el değiştirmesi ve aradan geçen süre nedeniyle adli delil bulunma ihtimali oldukça düşük.

Epstein’ın ölümünün ardından “Jane Doe 15” takma adını kullanan bir kadın, 15 yaşındayken Zorro Çiftliği'nde Epstein tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.Bir başka mağdur olan Annie Farmer ise Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in, gençlik yıllarında çiftlikte kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

FİZİKSEL DELİL BULMAK ZOR OLABİLİR

Avukat Kate Mangels, “Bu kadar zaman sonra yapılacak bir aramada adli kanıt bulmak pek olası değil.” değerlendirmesinde bulundu. Ancak çiftliğin mimarisinin incelenmesinin, mağdurların ifadelerini destekleyebileceğini söyledi.

TANIKLAR VE ÇALIŞANLAR ARAŞTIRILACAK

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında çiftlik çalışanları, taşeronlar ve yerel tanıklarla görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Epstein’ın adres defteri ve çiftlikle bağlantılı kişiler de incelenebilir.

Zorro Çiftliği'nin yeni sahibi olan Teksaslı siyasetçi Don Huffines’ın, yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirttiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında New Mexico Başsavcısı Raul Torrez ise tüm kanıtların inceleneceğini vurgulayarak, “Gerçek engeller olsa da kanıt bizi nereye götürürse götürsün takip edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

ARAZİYE GÖMÜLÜ CESETLER İDDİASI

Kendini Zorro Çiftliği’nin eski bir çalışanı olarak tanıtan bir kişi, FBI'a gönderdiği e-postada Epstein’ın evinden alındığını öne sürdüğü ve kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiğini gösterdiğini iddia ettiği videolar karşılığında bir bitcoin talep etti.

Bazı bölümleri sansürlenmiş e-postada, iki yabancı kızın Epstein’ın talimatıyla Zorro Çiftliği’nin dışındaki tepelerde bir yere gömüldüğü öne sürüldü. Mesajda, kızların “sert ve fetiş içerikli cinsel ilişki sırasında boğularak öldüğü” iddia edildi.

2021 tarihli bir FBI raporunda da gönderilen e-postada yedi adet cinsel istismar videosu ve Zorro Çiftliği’ne gömüldüğü iddia edilen iki yabancı kızın konumu karşılığında bir bitcoin talep edildiği ifade edildi.