Akbank'tan açık bankacılıkta tek ekran dönemi

Akbank, açık bankacılık kapsamında devreye aldığı kart entegrasyonuyla müşterilerine farklı bankalardaki tüm kartlarını tek ekrandan yönetme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) servislerine uyumlu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, diğer bankalara ait banka kartı, kredi kartı, ek kart ve sanal kartlarının detaylarına Akbank Mobil ve Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden erişebiliyor.

Uygulamayla söz konusu kartlara ait limit, son ödeme tarihi, işlem bazlı harcama detayı, harcama kategorisi, borç bilgisi ve ödül puanı gibi veriler tek platformda görüntülenebiliyor.

Akbank, daha önce açık bankacılık hizmeti ile diğer bankalara ait vadesiz hesaplara erişim ve bu hesaplar üzerinden para transferi yapılması imkanını halihazırda sunmuştu. Ücretsiz olarak sunulan yeni kart entegrasyonuyla hizmet kapsamı genişletilerek, kullanıcıların farklı bankacılık uygulamaları arasında geçiş yapmadan finansal işlemlerini tek platformdan yönetebilmesi hedefleniyor.

'Akbank Mobil'i bir platforma dönüştürdük'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, bu yeniliğin bankacılıkta kullanıcı deneyiminde fark yaratacağını belirtti.

Açık bankacılık alanında attıkları bu yeni adımla Akbank Mobil'i, müşterilerinin sahip olduğu tüm finansal araçların yönetildiği bir platforma dönüştürdüklerini aktaran Güven, şunları kaydetti:

'Farklı bankalardaki hesap ve kartların limit, borç, puan ve harcama detaylarının tek ekranda görülebilmesiyle finansal farkındalığı artıran, karar almayı kolaylaştıran ve gerçek anlamda bütüncül bir deneyim sunan yeni bir standart yaratıyoruz. Bu yenilikle Akbank müşterilerinin, farklı banka uygulamaları arasında kaybolmadan, vadesiz hesaplarına ek, artık kartlarına ait bilgileri de Akbank Mobil uygulamasından bütünsel olarak görüntüleyerek kendi hayatlarına yön verebileceği kararları kolayca almalarını sağlıyoruz. Bu adım, inovasyonla müşterilerimizin yaşamlarına değer katma hedefimizin önemli bir yansıması.'