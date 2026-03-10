İzmir'de taksici tartıştığı yolcu tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, ücret meselesi nedeniyle tartıştığı 24 yaşındaki yolcu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, katledilen taksiciyle aynı durakta çalışan Saruhan Özdenler, "Çok sessiz, sakin bir çocuktu. Hepimiz yıkıldık" dedi.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı. Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

Durak arkadaşları Örer'i anlattı

Örer'in çalıştığı Kahramanlar Taksi Durağı'ndaki mesai arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor. Taksi şoförü Saruhan Özdenler, gazetecilere, Örer'in durakta sevilen bir insan olduğunu söyledi. Özdenler, taksicilerin öldürülmesine tepki göstererek, "Zannedersem müşteri ile arasında bir anlaşmazlık oluyor. Adam da çıkartıyor başından vuruyor. Arabaya da ateş ediyor. Deniz kardeşimizi arabadan indiriyor. O halde cesedini yere atıyor ve arabayı alıp kaçıyor." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz yıkıldık"

Örer ile 5 yıldır aynı durakta çalıştıklarını anlatan Özdenler, şöyle devam etti: "Çok sessiz, sakin bir çocuktu. Oğlu Berke de Bucaspor 1928'de futbolcu. İyi transfer teklifleri de alıyormuş çocuğu. Hep anlatırdı. Hatta daha dün akşam hastanede tahlilleri vardı ama bu olay oldu. Hepimiz yıkıldık. Herkesin başına geliyor. Bu işin de kaderi bu. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yolcuyu nereden aldığını bilmiyoruz ama gittiği yeri biliyoruz sadece. Basmane semtinin üst taraflarında bir yere gidiyor."

Taksici Sinan Efe de Deniz Örer'in iyi bir insan olduğunu ve bir süre sonra taksiciliği bırakmak istediğini söylediğini belirtti. Örer'in oğlu için çalıştığını ifade eden Efe, "Başımız sağ olsun. Oğlu Bucaspor 1928'in altyapısında oynuyordu. Üzülüyoruz." dedi.