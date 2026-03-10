Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"

Türk Telekom, 1 Nisan'da başlayacak 5G dönemi öncesi mobilde sunduğu "Yeni Nesil Tarifeler" ile sınırsız internet deneyimini müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle 5G dönemine hazır bir operatör olarak giriyor.

"Herkes için 5G" vizyonuyla hareket eden Türk Telekom, 5G'ye sayılı günler kala mobilde sunduğu Yeni Nesil Tarifeler ile sınırsız internet deneyimini müşterilerine sunuyor.

Yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sunan 5G mobil internet deneyimine hazır müşteriler, ihtiyaçlarına uygun tarifeleri tercih edebiliyor. 850 liradan başlayan fiyatlarla 50 GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internetten her yöne sınırsız internete kadar farklı seçeneklerin bulunduğu tarifeler, sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkanı içeriyor.

Müşterilere kampanya kapsamında, kendi tercihlerine göre Apple Store, Google Play veya Amazon.com.tr'de kullanabilecekleri 500 lira tutarında hediye çeki sağlanıyor. Prime ayrıcalıklarının yanı sıra müşteri hizmetlerine tek tuşla bağlanabilme ve tarifeyi ayda 3 gün ek ücret ödemeden yurt dışında da kullanabilme avantajı da sağlanıyor. Bunlara ek olarak 6 ay ücretsiz Muud ve Tivibu Go, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve ücretsiz e-dergi gibi dijital servisler de tarifelerde yer alıyor.

"Yepyeni bir dünya başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisiyle iletişimde yepyeni bir dünyanın başladığını belirtti.

Özden, "Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine liderlik ediyoruz. Türk Telekom olarak 5G'deki gücümüzü, güçlü fiber altyapımızdan, Türkiye'yi saran fiber ağımıza bağlı baz istasyonlarımızdan ve 5G'de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olmamızdan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçlerini müşteri deneyimine yansıtabilme ve Türk Telekom 5G'yi tüm müşterileri için erişilebilir kılma vizyonlarının bir parçası olarak "Herkes için 5G" dediklerini aktaran Özden, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'ye bir adım kala, Türk Telekom 5G'den sınır tanımadan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için Yeni Nesil Tarifeleri hayata geçiriyoruz ve Türk Telekom'da bir ilk olarak 'Sınırsız Mobil İnternet' devrini başlatıyoruz. Sınırsız internetin yanı sıra ayda 3 kez günlük ücret ödemeyen tarifeleri yurt dışında da kullanabilme, tek tuşla özel müşteri hizmetleri ve ücretsiz dijital servisler gibi birçok ayrıcalığı da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı olarak, 5G çağında da öncü rolümüzle teknolojiyi herkesle buluşturmaya ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz."