İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından ziyarete dair paylaşımda bulundu. Çiftçi paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."