BIST 13.069
DOLAR 44,05
EURO 51,32
ALTIN 7.331,91
HABER /  DÜNYA

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını belirtti.

Abone ol

Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.

İlgili Haberler
İran kayıp demişti! Netanyahu günler sonra ortaya çıktı! Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi Türkiye'ye yönelen İran füzeleriyle ilgili çarpıcı iddia MSB'den flaş patriot açıklaması! Malatya'ya konuşlandırıldı Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar
Foto Galeri Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Başkan Dursun Özbek'ten tarihi karar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
İran kayıp demişti! Netanyahu günler sonra ortaya çıktı!
İran kayıp demişti! Netanyahu günler sonra ortaya çıktı!
İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
İtalya'nın Capri Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
IBAN kiraladı hayatı kabusa dönüştü hayatının şokunu yaşadı
IBAN kiraladı hayatı kabusa dönüştü hayatının şokunu yaşadı
İBB davasında İmamoğlu'nun jandarma krizi! Hakim ile diyaloglarına bakın
İBB davasında İmamoğlu'nun jandarma krizi! Hakim ile diyaloglarına bakın
Kangren bir kader mi, önlenebilir mi? Kangren artık kazalardan değil, masabaşından geliyor
Kangren bir kader mi, önlenebilir mi? Kangren artık kazalardan değil, masabaşından geliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Epstein'in çiftliğinde arama! Çalışanlar konuşacak, adres defterleri incelenecek
Epstein'in çiftliğinde arama! Çalışanlar konuşacak, adres defterleri incelenecek
AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu
AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu
AB'den yeşil pasaport ve vize açıklaması: Türk yetkililerin elinde
AB'den yeşil pasaport ve vize açıklaması: Türk yetkililerin elinde
Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi
Devlet Bahçeli'nin ayakta alkışlanan Kürt çıkışı! İran'a da ayar verdi