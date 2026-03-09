Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı: Yanlışta ısrar etmeyin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin kalbinde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum." diyerek İran'ı uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir kez daha ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan savaşa değindi.

"İRAN MAKAMLARINA GEREKLİ İKAZLAR YAPILDI"

Bugün İran'dan gelen balistik füzenin imha edilmesi ve mühimmat parçalarının da Gaziantep'te boş arazilere düşmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, "Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz.

4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı." dedi.

"SAMİMİ UYARILARIMIZA RAĞMEN PROVAKATİF ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR"

Bunun Türkiye topraklarına ulaşmadan düşürülen ikinci füze olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Ancak burada şu hususu açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım: Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor.

Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir.

"YANLIŞTA ISRAR EDİLEMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUM"

Kendilerinin bölgede barış, huzur ve istikrardan yana olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır.

Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.

Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.