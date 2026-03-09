Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB davasının ardından mahkeme heyetine yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.Abone ol
İBB davasının ardından mahkeme heyetine ilişkin ifadeleri gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama şu şekilde:
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."