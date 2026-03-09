BIST 12.702
DOLAR 44,06
EURO 51,13
ALTIN 7.223,37
HABER /  GÜNCEL

Şarkıcı Edis’in uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı

Şarkıcı Edis’in uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’ten kan ve saç örnekleri alınırken, test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, sporcu Adem Kılıçcı, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de yer aldı.

EDİS HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Evlerinde bulunamayan bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişilerden biri de yurt dışında olduğu belirlenen şarkıcı Edis oldu.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Edis Görgülü, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. 

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 

Burada kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GEREKEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ

Gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Edis, şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.

TEST SONUCU POZİTİF

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda test veren şarkıcı Edis'in sonuçları pozitif olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran rejimi dünyayı tehdit ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran rejimi dünyayı tehdit ediyor
İran, ABD'ye ait helikopter üssünü vurdu
İran, ABD'ye ait helikopter üssünü vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi
Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı
BAE duyurdu: Bir helikopter düştü
BAE duyurdu: Bir helikopter düştü
İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti
İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurdu
İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurdu
NATO: Tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı savunma kararlılığı sürüyor
NATO: Tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı savunma kararlılığı sürüyor
Inter'e kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Inter'e kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı