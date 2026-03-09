BIST 12.702
Bu ülkeleri ele geçirmek neredeyse imkansız! Türkiye'den dikkat çeken sıralama

Orta Doğu'da devam eden gerilim dünya genelinde dikkat çeken bir araştırmayı daha gündeme getirdi.

Askeri güç, coğrafi avantaj, savunma bütçesi ve toplumsal direnç gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

18) MEKSİKA

Güçlü Yönler: 

Dağlık ve ormanlık arazi, kalabalık nüfus, halkın silahlanma oranı.

17) POLONYA

Güçlü Yönler: 

NATO desteği, askeri modernizasyon, güçlü tarihsel direniş kültürü.

16) VIETNAM

Güçlü Yönler: 

Gerilla savaşında tarihi tecrübe, coğrafi zorluklar (ormanlar, dağlık bölgeler)

