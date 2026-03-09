Bu ülkeleri ele geçirmek neredeyse imkansız! Türkiye'den dikkat çeken sıralama
Orta Doğu'da devam eden gerilim dünya genelinde dikkat çeken bir araştırmayı daha gündeme getirdi.
Askeri güç, coğrafi avantaj, savunma bütçesi ve toplumsal direnç gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
18) MEKSİKA
Güçlü Yönler:
Dağlık ve ormanlık arazi, kalabalık nüfus, halkın silahlanma oranı.
17) POLONYA
Güçlü Yönler:
NATO desteği, askeri modernizasyon, güçlü tarihsel direniş kültürü.
16) VIETNAM
Güçlü Yönler:
Gerilla savaşında tarihi tecrübe, coğrafi zorluklar (ormanlar, dağlık bölgeler)
