BIST 12.702
DOLAR 44,06
EURO 51,13
ALTIN 7.223,37
HABER /  EKONOMİ

Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi

Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 114,3 dolara kadar çıkarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Fiyatlar daha sonra kısmen gerileyerek saat 16.54 itibarıyla yaklaşık yüzde 9,5 artışla 100,80 dolar seviyesine indi.

Abone ol

Cuma günü 90,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,02 dolardan tamamladı.

2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 9,5 artışla 100,80 dolar oldu. Fiyatlar gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Petrol fiyatlarının gün içinde kısmen gerilemesinde, G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek amacıyla acil petrol rezervlerinin ortak kullanıma açılmasını görüşeceğine ilişkin haber akışı etkili oldu. 

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da genişleyen çatışma ortamının enerji piyasalarına etkisine ilişkin soruları yanıtladı.

AB ülkelerinin petrol stoklarını henüz Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kullanmadığını belirten Itkonen, "Üye ülkelerin petrol stoklarını serbest bıraktıklarında AB Komisyonuna bildirimde bulunmaları gerekiyor. Şu anki bilgimize göre hiçbir üye ülke bunu yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Itkonen, 12 Mart'ta AB üyesi ülkelerin petrol koordinasyon toplantısı yapacaklarını belirterek, "Petrol rezerv stokları konusunda bugün G7'de bir görüşme var ve sonraki adımları belirleyecekler." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışmanın AB'ye etkisine ilişkin soruya Itkonen, "Biz enerji arz güvenliğinden çok yüksek enerji fiyatlarından endişe duyuyoruz. Bu, enerji bağımsızlığımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanmamız için mükemmel bir hatırlatma niteliğinde." cevabını verdi.

İthal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak ve endüstri için fırsatlar ve büyüme sağlamak istediklerini belirten Itkonen, önceliklerinin vatandaşlar ve işletmeler için enerji faturalarını düşürmek olduğunu anlattı.

Itkonen, AB'nin enerji arz çeşitlendirme stratejileri sayesinde Orta Doğu'daki çatışmanın Avrupa enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisinin kısa vadede sınırlı kaldığını savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı
BAE duyurdu: Bir helikopter düştü
BAE duyurdu: Bir helikopter düştü
İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti
İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
Cihat Yaycı neler diyor böyle! İran'da Türkler'i katledecekler BİP projesi iddiası
İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurdu
İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü bir kez daha vurdu
NATO: Tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı savunma kararlılığı sürüyor
NATO: Tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı savunma kararlılığı sürüyor
Inter'e kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Inter'e kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Fransa, Lübnan’daki durum nedeniyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı
Fransa, Lübnan’daki durum nedeniyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı
Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
İstanbul'da otomobil yandı! Yürekler ağza geldi
İstanbul'da otomobil yandı! Yürekler ağza geldi
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı