BIST 12.548
DOLAR 44,09
EURO 51,03
ALTIN 7.177,18
HABER /  SPOR

Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı

Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından sosyal medyada yayın yapan bir kanala verdiği röportajda Galatasaray Spor Kulübüne, kulüp başkanına ve teknik direktöre hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, 7 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın ardından, bir taraftarın sosyal medyada yayın yapan kanala verdiği röportajda, Galatasaray Spor Kulübüne, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a hakaretlerde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, adresini tespit ettikleri İ.D'yi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.D. savcılıkça serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de hırsızların arsızlığı şaşırttı! Evdeki 2 kadını bağlayıp para ve ziynet eşyasını çaldılar
Kadıköy'de hırsızların arsızlığı şaşırttı! Evdeki 2 kadını bağlayıp para ve ziynet eşyasını çaldılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti
Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı
Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı