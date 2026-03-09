BIST 12.649
DOLAR 44,08
EURO 50,99
ALTIN 7.242,00
HABER /  EKONOMİ

8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay

8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak sadece 8 ay görev yapan Hafize Gaye Erkan, görevden alındıktan sonra da maaş almaya devam etti. Her ay 750 bin liranın üstünde bir maaş alan Hafize Gaye Erkan, 2 yıl boyunca yattığı yerden bu parayı aldı. Son maaşını da alan Hafize Gaye Erkan, Kanada şirketinde kendine iş buldu. Referansı da hayli dikkat çekici.

Abone ol

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrıldıktan sonra yaptığı sözleşme uyarınca 2 yıl boyunca maaş almaya devam etmişti. Hafize Gaye Erkan'ın yararlandığı maaş hakkı geçen ay sona erince kendini iş buldu. 

KANADA ŞİRKETİNDE İŞE GİRDİ
Bloomberg Muhabiri Beril Akman, X hesabından Gaye Erkan'ın, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited'e Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak göreve başladığını aktardı.

REFERANSI BAKIN KİMDEN?

hafize gaye erkan

Hafize Gaye Erkan'ın referansı da dikkat çekici... Kanadalı şirketi girişinde Hafize Gaye Erkan'a ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın referans olduğu öğrenildi.

Söz konusu şirketin internet sitesinde de Gaye Erkan'ın ismi yer aldı.

8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay - Resim: 1

8 AY SONRA YERİNE FATİH KARAHAN GELDİ
9 Haziran 2023’te TCMB Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, 3 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete kararıyla görevden alındı. Bu görev değişikliğinin ardından başkanlık görevine Fatih Karahan atandı.

2 YIL BOYUNCA MAAŞ ALDI
2021’de yapılan yasal düzenleme, TCMB ve BDDK gibi kurumlarda görevden alınan üst düzey yöneticilere, iki yıl boyunca görevdeki emsalleriyle aynı maaşı alma hakkı tanımıştı. Görevden ayrıldıktan sonra başka bir göreve atanmayan Hafize Gaye Erkan da bu kapsamda yaklaşık iki yıl boyunca başkan maaşı almaya devam etti. Bu ödeme süreci, bu ay itibarıyla tamamlandı.

2026 yılı itibarıyla TCMB Başkanı maaşının 750 bin liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Hafize Gaye Erkan da yattığı yerden bu maaşı aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Prens Andrew'in Epstein belgelerinden çıkan sapık fotoğrafı! Kucağında bir kızla...
Foto Galeri Prens Andrew'in Epstein belgelerinden çıkan sapık fotoğrafı! Kucağında bir kızla... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi
Ankara'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
Ankara'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi
ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi
Mert Müldür'ün nişanlısına küfür etmişlerdi yönetim harekete geçti
Mert Müldür'ün nişanlısına küfür etmişlerdi yönetim harekete geçti
Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü
Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!
Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a saldırmakla suçlanan İran 'Biz yapmadık' deyip asıl suçluyu açıkladı!
Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a saldırmakla suçlanan İran 'Biz yapmadık' deyip asıl suçluyu açıkladı!
İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı
İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı
Katar'dan İran'a tepki: Yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti
Katar'dan İran'a tepki: Yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti
Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz
Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz