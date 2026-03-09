8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak sadece 8 ay görev yapan Hafize Gaye Erkan, görevden alındıktan sonra da maaş almaya devam etti. Her ay 750 bin liranın üstünde bir maaş alan Hafize Gaye Erkan, 2 yıl boyunca yattığı yerden bu parayı aldı. Son maaşını da alan Hafize Gaye Erkan, Kanada şirketinde kendine iş buldu. Referansı da hayli dikkat çekici.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrıldıktan sonra yaptığı sözleşme uyarınca 2 yıl boyunca maaş almaya devam etmişti. Hafize Gaye Erkan'ın yararlandığı maaş hakkı geçen ay sona erince kendini iş buldu.

KANADA ŞİRKETİNDE İŞE GİRDİ

Bloomberg Muhabiri Beril Akman, X hesabından Gaye Erkan'ın, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited'e Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak göreve başladığını aktardı.

REFERANSI BAKIN KİMDEN?

Hafize Gaye Erkan'ın referansı da dikkat çekici... Kanadalı şirketi girişinde Hafize Gaye Erkan'a ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın referans olduğu öğrenildi.

Söz konusu şirketin internet sitesinde de Gaye Erkan'ın ismi yer aldı.

8 AY SONRA YERİNE FATİH KARAHAN GELDİ

9 Haziran 2023’te TCMB Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, 3 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete kararıyla görevden alındı. Bu görev değişikliğinin ardından başkanlık görevine Fatih Karahan atandı.

2 YIL BOYUNCA MAAŞ ALDI

2021’de yapılan yasal düzenleme, TCMB ve BDDK gibi kurumlarda görevden alınan üst düzey yöneticilere, iki yıl boyunca görevdeki emsalleriyle aynı maaşı alma hakkı tanımıştı. Görevden ayrıldıktan sonra başka bir göreve atanmayan Hafize Gaye Erkan da bu kapsamda yaklaşık iki yıl boyunca başkan maaşı almaya devam etti. Bu ödeme süreci, bu ay itibarıyla tamamlandı.