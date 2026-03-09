BIST 12.617
DÜNYA

İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Tel Aviv çevresinde 6 bölgeye bomba isabet ederken düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv çevresinde 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Yehud isimli bölgede ölen 2 kişinin yabancı işçi olduğu, diğer bölgelerde ise 2'si orta 1'i hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail basını, füzenin isabet etmesi sonrasında şarapneller nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçinin korunaklı alanda olmadığına işaret etti.

Çalan siren sonrası kalp krizi geçirip öldü

Öte yandan haberde, İsrail'in kuzeyinde, 20'li yaşlarda bir kişinin sirenlerin çalması sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, isabet olan bölgelerde askerlerin kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtilirken söz konusu bölgelerin görüntülerinin yayımlanmaması ve paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

