Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, takım olarak kendilerini sürekli geliştirmek istediklerini belirtti.

Davinson Sanchez, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediklerini aktaran Sanchez, "Biz buraya sadece kendimizi denemeye gelmedik. Ne kadar mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz. İyi maçlar oynadık. Bizi zorlayan ve test eden takımlarla da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istediğimizi gösterdik. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamamız bir şey ifade etmiyor. Bu tarz maçlarda ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük turnuvası. Maça odaklandık. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Deplasmandaki maçta da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz. Buna odaklandık." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla süre alan oyuncu olmasına değinen Sanchez, "Bunu bazen yönetmek kolay değil. Deneyimle bunu öğreniyorsunuz. Olay sadece sahada olmak değil. Kulübünüze yardımcı olabilmek önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Takım arkadaşlarıma da müteşekkirim. Onlar da bana yardımcı oluyor. İşimi kolaylaştırıyorlar. Doğru adımları atmaya çalışıyorum. Doğru alışkanlıklar edinmeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz istatistiklere sahip olmak iyi bir şey ama sadece dakika toplamak da bir şey ifade etmiyor. Sahada olduğum zaman takımın öz güvene sahip olması önemli." diye konuştu.

