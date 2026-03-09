Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü

GAZİANTEP'de düşen füze parçalarına iliştin MSB'den son dakika haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğünü açıkladı. Açıklamada "Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

GAZİANTEP'de boş bir araziye füze parçaları düştü. Olaya ilişkin MSB'den son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında füzenin İran'dan ateşlendiği belirtildi. Füzeyi Akdeniz'de konuşlu olan NATO unsurları etkisiz hale getirdi.

Gaziantep'te boş araziye düşen füze parçası...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

MSB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

-"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü".

-Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz.

-Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.

NATO tarafından havada imha edilen füzenin parçalarını askerler kontrol altına aldı.

BU İKİ ETTİ

Gaziantep'teki füze olayı ikinci vukuat oldu. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı İran'dan gelen füzenin imha edildiğini açıklamış ve imha edilen füzenin parçaları da Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.