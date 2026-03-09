BIST 12.617
DOLAR 44,08
EURO 51,04
ALTIN 7.222,72
HABER /  GÜNCEL

Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü

Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü

GAZİANTEP'de düşen füze parçalarına iliştin MSB'den son dakika haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğünü açıkladı. Açıklamada "Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

Abone ol

GAZİANTEP'de boş bir araziye füze parçaları düştü. Olaya ilişkin MSB'den son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında füzenin İran'dan ateşlendiği belirtildi. Füzeyi Akdeniz'de konuşlu olan NATO unsurları etkisiz hale getirdi.

Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü - Resim: 0
Gaziantep'te boş araziye düşen füze parçası... 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
MSB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
-"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü".

Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü - Resim: 1

-Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz.

-Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz. 
Son dakika! MSB duyurdu, İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'e düştü - Resim: 2
NATO tarafından havada imha edilen füzenin parçalarını askerler kontrol altına aldı. 

BU İKİ ETTİ
Gaziantep'teki füze olayı ikinci vukuat oldu. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı İran'dan gelen füzenin imha edildiğini açıklamış ve imha edilen füzenin parçaları da Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

İlgili Haberler
ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a saldırmakla suçlanan İran 'Biz yapmadık' deyip asıl suçluyu açıkladı! İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı Sakarya'da halk plajında İHA alarmı! 400 metrelik alan boşaltıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail'i ayakta tutan kişiler ortaya çıktı! İlk sırada öyle bir isim var ki...
Foto Galeri İsrail'i ayakta tutan kişiler ortaya çıktı! İlk sırada öyle bir isim var ki... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!
Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a saldırmakla suçlanan İran 'Biz yapmadık' deyip asıl suçluyu açıkladı!
Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'a saldırmakla suçlanan İran 'Biz yapmadık' deyip asıl suçluyu açıkladı!
İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı
İran füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu: 2 ölü 3 yaralı
Katar'dan İran'a tepki: Yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti
Katar'dan İran'a tepki: Yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti
Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz
Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz
İnter'e Milan darbesi Barcelona formunda 4 büyük ligde son durum
İnter'e Milan darbesi Barcelona formunda 4 büyük ligde son durum
Orijinal ve APP araba farkları plaka değiştirme müracaatı nasıl yapılır?
Orijinal ve APP araba farkları plaka değiştirme müracaatı nasıl yapılır?
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı! 400 metrelik alan boşaltıldı
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı! 400 metrelik alan boşaltıldı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail ile müzakereye hazır olduklarını söyledi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail ile müzakereye hazır olduklarını söyledi
Ömer Çelik Türkiye'ye yönelen füzenin hedefini açıkladı! KKTC'ye yollanan F-16 detayı
Ömer Çelik Türkiye'ye yönelen füzenin hedefini açıkladı! KKTC'ye yollanan F-16 detayı
Uraloğlu duyurdu! Doğu Akdeniz'de yeni sistem! Gemi trafiği 24 saat izlenecek
Uraloğlu duyurdu! Doğu Akdeniz'de yeni sistem! Gemi trafiği 24 saat izlenecek
Fransa'da ABD-İsrail'e öfke büyüyor! Eski Başbakan'dan yaptırım çağrısı
Fransa'da ABD-İsrail'e öfke büyüyor! Eski Başbakan'dan yaptırım çağrısı