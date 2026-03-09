BIST 12.617
Ankara'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan 105 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda 105 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda; 811 bin 879 adet sentetik ecza, 16 kilo 880 gram esrar, 2 kilo 109 gram amfetamin maddesi, 485 gram kokain, 366 gram metamfetamin, 125 gram bonzai, ecstasy hap, 170 kök kenevir, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 6 adet tabanca fişeği, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 487 bin 920 lira, bin 450 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

