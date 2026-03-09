Prens Andrew'in Epstein belgelerinden çıkan sapık fotoğrafı! Kucağında bir kızla...
ABD'nin yayınladığı Epstein belgelerinden İngiltere'nin kovulmuş prensi Andrew'in yeni fotoğrafları çıktı. Bu fotoğraflarda Andrew kucağında sapık milyarderin mağdur ettiği kızlardan birini tutuyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein belgelerini yayımlamayı sürdürüyor. Telegraph, yeni yayımlanan iki fotoğraftaki kişinin Britanya Prensliği'nden azledilen Andrew Mountbatten-Windsor'a ait deniliyor. Sapık prens Epstein mağduru kızlarla birlikte görülüyor. Bu fotoğraflar ilk kez yayınlandı.
KUCAĞINDA EPSTEİN MAĞDURU KIZ
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerdeki ilk fotoğrafta Andrew Mountbatten-Windsor'ın kucağında genç bir kadınla görülüyor. ABD medyası bu fotoğrafı "ürkütücü' olarak yorumladı.
İkinci bir fotoğrafta Prens otururken, arkasında boynuna kollarını dolamış farklı bir genç kadın görülüyor. Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'ın kurbanı olarak kabul edilen tüm kadınlar gibi , bu iki kadının da yüzleri kapatıldı.
Küçük boyutlu ve düşük çözünürlüklü olan bu görüntüler, Epstein'ın New York'taki evinin yemek odasında çekilmiş gibi görünüyor. Bunlar, Adalet Bakanlığı tarafından Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan yaklaşık 180.000 fotoğraf arasında yer alıyor.
ÇOK ONURLU ZİYARETMİŞ
66 yaşındaki Mountbatten-Windsor, Aralık 2010'da Epstein'ın Manhattan'daki evini bir haftalığına ziyaret etmişti. Gözden düşmüş prens, 2019'da BBC Newsnight'a verdiği bir röportajda, bu ziyareti "çok onurlu" olduğu için yaptığını, çünkü hüküm giymiş pedofiliye şahsen veda edemediğini iddia etmişti. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yazışmalar ve belgeler, ikilinin seyahat boyunca sosyalleştiğini ve uzun süre sonra da iletişim halinde kaldığını gösteriyor.