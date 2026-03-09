Prens Andrew'in Epstein belgelerinden çıkan sapık fotoğrafı! Kucağında bir kızla...

İkinci bir fotoğrafta Prens otururken, arkasında boynuna kollarını dolamış farklı bir genç kadın görülüyor. Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'ın kurbanı olarak kabul edilen tüm kadınlar gibi , bu iki kadının da yüzleri kapatıldı.

Küçük boyutlu ve düşük çözünürlüklü olan bu görüntüler, Epstein'ın New York'taki evinin yemek odasında çekilmiş gibi görünüyor. Bunlar, Adalet Bakanlığı tarafından Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınlanan yaklaşık 180.000 fotoğraf arasında yer alıyor.