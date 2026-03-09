BIST 12.617
Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni işi duyuruldu!

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrıldıktan sonra yararlandığı maaş hakkının geçen ay sona ermesinin ardından yeni görevi belli oldu.

Bloomberg Muhabiri Beril Akman, X hesabından Gaye Erkan'ın, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited'e Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak göreve başladığını aktardı.

Söz konusu şirketin internet sitesinde de Gaye Erkan'ın ismi yer aldı.

9 Haziran 2023’te TCMB Başkanlığı görevine getirilen Erkan, 3 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete kararıyla görevden alındı. Bu görev değişikliğinin ardından başkanlık görevine Fatih Karahan atandı. 2021’de yapılan yasal düzenleme, TCMB ve BDDK gibi kurumlarda görevden alınan üst düzey yöneticilere, iki yıl boyunca görevdeki emsalleriyle aynı maaşı alma hakkı tanımıştı.

Halk TV'de yer alan habere göre görevden ayrıldıktan sonra başka bir göreve atanmayan Erkan da bu kapsamda yaklaşık iki yıl boyunca başkan maaşı almaya devam etti. Bu ödeme süreci, bu ay itibarıyla tamamlandı.

