ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi

İRAN savaşı sürerken ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin yayınladığı uyarı gündem oldu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayınlanan uyarıda vatandaşlarına bir bölge ile bir ili terketmeleri söylendi. Duyuruda ABD vatandaşlarının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gitmemeleri istendi. Adana'daki konsoloslukta zorunlu personel hariç boşaltıldı. Ailelerin Adana'dan ayrılması istendi.

İRAN savaşı kızışırken ABD sosyal medya hesabından Türkiye'de bulunan vatandaşları için duyuru yayınladı. Duyuruda Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Adana iline seyahat etmemeleri ve oradala bulunanlarında ayrılması istendi. X'te ABD Türkiye Büyükelçiliği hesabından yayınlanan duyuru şöyle:

Güneydoğu Türkiye: Güneydoğu Türkiye için Seyahat Uyarı Düzeyi Seviye 4 - Seyahat Etmeyin statüsüne çıkarılmıştır.
Türkiye için Seyahat Uyarıları ise Seviye 2 - İlave İhtiyat Gösterin düzeyinde kalmayı sürdürmektedir.  Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır.

Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir.

ADANA'DAN AYRILIN
ABD yönetimi, Türkiye’nin güneyindeki Adana Başkonsolosluğu'nda görev yapan zorunlu olmayan personelin ve ailelerinin bölgeden ayrılması talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik riskleri nedeniyle söz konusu kararın 9 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, Adana’daki ABD Adana Başkonsolosluğu personelinin bir kısmının “ihtiyat amacıyla” tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve tüm Dışişleri Bakanlığı için Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden daha yüksek bir öncelik yoktur” denilerek kararın “ihtiyat gereği” alındığı vurgulandı.

ABD Büyükelçiliğinin duyurusu şöyle:

