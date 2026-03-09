BIST 12.649
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasına damga vuran hakem hataları, kulüplerin sabrını taşırdı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinden Anadolu takımlarının maçlarına kadar uzanan tartışmalı düdüklerin ardından TFF sessizliğini bozdu. İşte federasyonun ilk yanıtı...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sular durulmuyor. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla zirve yapan "hakem isyanı," kulüpleri TFF karşısında birleştirdi. Beşiktaş'ın gece yarısı yayımladığı "5 soruluk muhtıra" ve Samsunspor'un sert açıklamaları sonrası gözler federasyona çevrildi.

Hakem hatalarının Süper Lig'de makasın daralmaya başladığı haftalar öncesinde azalmadan sürmesi haliyle hem İstanbul ekiplerini hem de bütçeleri doğrultusunda önemli yatırımlar yaparak mücadelelerini ortaya koyan Anadolu ekiplerini rahatsız ediyor.

TFF'DEN TEPKİLERE İLK CEVAP

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise bugün yaptığı açıklamada Trendyol Süper Lig'de iki haftadır hakem hatalarının yaşandığının farkında olduklarını belirtti ve hafta içinde bir eğitim toplantısı yapılacağını söyledi.

HT Spor'a konuşan Mecnun Otyakmaz, futbolcuların saha içinde hakemlere yardımcı olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

“HAKEMLERİN HATA YAPTIĞINI KABUL EDİYORUZ”

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı." 

