Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi

Park Elektrik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Park Holding ve Park Elektrik'teki kayyum tedbiri kaldırıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonların ardından kayyum atanan Park Holding ve Park Elektrik'teki denetim kayyumluğu tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Park Elektrik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimize bugün tebliğ edilen İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.03.2026 tarihli ve 2026/1909 Değişik İş sayılı ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 06.03.2026 tarihli ve 2026/2292 Değişik İş sayılı kararları ile; Şirketimiz ile hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce uygulanmakta olan denetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

