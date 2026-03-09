BIST 12.617
SPOR

Mert Müldür'ün nişanlısına küfür etmişlerdi yönetim harekete geçti

Mert Müldür'ün nişanlısına küfür etmişlerdi yönetim harekete geçti

Fenerbahçe-Samsunspor maçında Mert Müldür'ün kötü performası nedeniyle bazı taraftarların futbolcunun nişanlasına küfür etmesi tepki çekti. Futbolcuya sahip çıkan bir paylaşım yapan sarı lacivertli yönetim, kamera kayıtlarını inceleyip o taraftarların kombinelerini iptal edecek.

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Müldür, performansıyla Kadıköy'de stadı dolduran taraftarların hedefi olmuştu. Milli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada nişanlısının da tribünde küfürlere maruz kaldığını belirterek isyan etmişti.

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Mert Müldür'ün tribündeki nişanlısına küfür edilmesi olayıyla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtlarının incelendiği, küfür eden taraftarların tespit edilmesi halinde kombinelerinin iptal edileceği ve bir daha bilet alamayacakları belirtildi. Kısaca sarı-lacivertli yönetim tespit edilen taraftarların bir daha stada girmesini imkansızlaştıracak.

Öte yandan Mert Müldür'ün nişanlısının ilk yarının son bölümünde edilen küfürlere dayanamadığını belirttiği ve karşılaşmanın kalanını yönetim locasında izlediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR PAYLAŞIMI 
Yaşananların ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada milli futbolcuya destek verirken Fenerbahçe'den de Mert Müldür paylaşımı yapmasını istemişlerdi.

Fenerbahçe ise sosyal medyadan Mert Müldür için beklenen paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Sonuna kadar hep birlikte. Mert Müldür!" ifadeleri yer aldı.

