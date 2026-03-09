BIST 12.548
DOLAR 44,09
EURO 51,03
ALTIN 7.177,18
HABER /  DÜNYA

Fransa, Lübnan’daki durum nedeniyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı

Fransa, Lübnan’daki durum nedeniyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı

Fransa, Lübnan’da giderek ağırlaşan güvenlik ve insani durum nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin ateşkesin sağlanması ve Lübnan’daki krizin büyümesini önlemek için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Fransa, Lübnan’da hızla kötüleştiği belirtilen güvenlik durumu nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrot paylaşımında, “Lübnan, hızla kötüleşen durum karşısında Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti.” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DAN İNSANİ YARDIM DESTEĞİ

Barrot, İsrail’in saldırılarını genişlettiği ve sivillerin yerlerinden ayrılmak zorunda kaldığı Lübnan’daki durumun insani boyutuna da dikkat çekti.

Fransa’nın Lübnan’a destek amacıyla acil yardım paketi hazırladığını belirten Barrot, ülkesinin 6 milyon avro tutarında acil yardım gönderdiğini açıkladı. Ayrıca yaklaşık 20 tonluk insani yardım sevkiyatı için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Lübnan’daki krizin daha da büyümemesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtti. Barrot, bu kapsamda hem Lübnanlı hem de İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Barrot, yürütülen görüşmelerin amacını şu sözlerle dile getirdi: “Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek, ateşkesin sağlanması ve Hizbullah'ın silah bırakma sürecinin devam etmesi için” Lübnanlı ve İsrailli yetkililer ile temas içinde olduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
İstanbul'da otomobil yandı! Yürekler ağza geldi
İstanbul'da otomobil yandı! Yürekler ağza geldi
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
Derbi sonrası Galatasaray'a hakaretlerde bulunan taraftar gözaltına alındı
Kadıköy'de hırsızların arsızlığı şaşırttı! Evdeki 2 kadını bağlayıp para ve ziynet eşyasını çaldılar
Kadıköy'de hırsızların arsızlığı şaşırttı! Evdeki 2 kadını bağlayıp para ve ziynet eşyasını çaldılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti
Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı
Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...