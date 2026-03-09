Fransa, Lübnan’daki durum nedeniyle BMGK’yı acil toplantıya çağırdı

Fransa, Lübnan’da giderek ağırlaşan güvenlik ve insani durum nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin ateşkesin sağlanması ve Lübnan’daki krizin büyümesini önlemek için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Fransa, Lübnan’da hızla kötüleştiği belirtilen güvenlik durumu nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrot paylaşımında, “Lübnan, hızla kötüleşen durum karşısında Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti.” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DAN İNSANİ YARDIM DESTEĞİ

Barrot, İsrail’in saldırılarını genişlettiği ve sivillerin yerlerinden ayrılmak zorunda kaldığı Lübnan’daki durumun insani boyutuna da dikkat çekti.

Fransa’nın Lübnan’a destek amacıyla acil yardım paketi hazırladığını belirten Barrot, ülkesinin 6 milyon avro tutarında acil yardım gönderdiğini açıkladı. Ayrıca yaklaşık 20 tonluk insani yardım sevkiyatı için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Lübnan’daki krizin daha da büyümemesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtti. Barrot, bu kapsamda hem Lübnanlı hem de İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Barrot, yürütülen görüşmelerin amacını şu sözlerle dile getirdi: “Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek, ateşkesin sağlanması ve Hizbullah'ın silah bırakma sürecinin devam etmesi için” Lübnanlı ve İsrailli yetkililer ile temas içinde olduklarını söyledi.