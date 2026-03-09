İBB davasında kriz çıktı İmamoğlu ile hakimin olay diyaloğu - Son dakika haberi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi davasında ilk duruşma bugün başladı. Davanın ilk duruşmasında krizler arka arkaya geldi. Mahkeme heyeti salonu terk etti. Mahkeme Başkanı salondaki izleyicileri de çıkartma kararı aldı. Mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında ise 'sen' krizi çıktı. İşte İBB davasından son dakika gelişmeler:

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında açılan ve 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri’de olaylı başladı. İlk kriz Ekrem İmamoğlu'nun 'söz' almak istemesi ile patlak verdi. Hakim ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyaloglar da salonda gerilimi tırmandırdı. Mahkeme heyetinin salonu terkettiği davadan gelen son dakika haberler şöyle:

YENİ GELİŞME İZLEYECİ OLACAK MI?

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde mahkeme heyeti izleyicilerin salondan çıkarılmasını istemiş ve duruşmaya ara vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, heyetin salonu terk etmesinin ardından Silivri'nin en üst düzey komutanı ve başsavcı vekili ile görüşme yaptıklarını söyledi. Heyetin aldığı kararın uygun olmadığını kendilerine ifade ettiklerini belirten Çelik, görüşmenin ardından seyircili olarak duruşmanın devam kararı çıktığını açıkladı.

İMAMOĞLU İLE HAKİMİN OLAY DİYALOĞU

Duruşmada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz çıktı. İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüdü ve söz alma talebini hakime iletti. Mahkeme başkanı bu talebe, "Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz.” şeklinde yanıt verdi. Hakim ile İmamoğlu'nun diyaloğu şöyleydi:

İmamoğlu: Söz almak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Tamam ‘söz almak istiyorum’ dedin, ben de söz vermedim şu an.



İmamoğlu: Söz almak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Hayır. Devam edemezsin.

-İmamoğlu: Sayın Hâkim, söz almak istiyorum.

-Mahkeme Başkanı: Keselim şeyi. Mikrofonu kesin.

İmamoğlu: Sayın Hâkim, söz almak istiyorum. (Alkışlar…) Müsaade edin. Size nasıl bir…

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey lütfen yerinize geçin. Bu şekilde olmaz. Bakın buranın bir düzeni var. Siz burada, söz hakkı vermeden kalkıp, gelip kürsüye durup bu şekilde konuşamazsınız.

İmamoğlu: Hâkim Bey, hüküm kurulurken, burada mağdur edilen insanları ne şekilde bir savunma yapacağı konusunda fikrini almakla yükümlüsünüz Sayın Hâkim.

Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmesine… Bu şekil, bu sistem yargılamaya devam edemeyiz. Lütfen yerinize geçin.

-İmamoğlu: İsterseniz siz, bu süreci çok daha naif, çok daha insanların hakkına hukukuna saygı gösteren bir şekilde devam ettirirsiniz…

- Mahkeme Başkanı: Biz de o şekilde devam edeceğiz zaten. Bunları daha yargılamaya başlamadan bakın...

İmamoğlu: Ne avukatları dinlediniz…

Mahkeme Başkanı: Talepleri alacağım. Daha talepleri alma aşamasına geçmedim.

İmamoğlu: Hâkim Bey, Hâkim Bey… Avukatlarımızın…

Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey yerinize geçin. Sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek…



İmamoğlu: Şimdi son cümlemi söylüyorum…

Mahkeme Başkanı: Kendisi defaatle uyarılmasına rağmen…

-İmamoğlu: Ekranın arkasına gizlenmeyin…

-Mahkeme Başkanı: Ekranın arkasına gizlendiğim yok. Mikrofon, mikrofon gelmiyor, o nedenle buradayım. Bizim gizlendiğimiz bir durum yok Ekrem Bey.

İmamoğlu: Lütfen iyi idrak edelim…

Mahkeme Başkanı: Defaatle uyarılmasına rağmen, konuşmaya devam etti. Kendisine yerine geçilmesi söylenmesine rağmen…

İmamoğlu: İnsanların kendini savunma düzenine dair, burada üç bin yıla yakın yargılama yapılırken, hakkımızı hukukumuzun ne şekilde ifade edileceğini dinleyerek karar verilmesini talep ediyoruz. Saygılı davranın. Yüce Türk yargısına ve Türk milletine saygılı davranın. Olur mu böyle şey. Ben yine söz alacağım…

KOMUTANIM SALONU BOŞALTIN

-Mahkeme Başkanı: Sanık Ekrem İmamoğlu, yerinize geçin. Şu an yaptığınız heyete saygısızlık. Yerinize geçin. Komutanım, komutanım beklemeyelim. İzleyici bölümünü boşaltalım. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra sayın avukatım söz hakkı vereceğim. Geleceğim, dinleyeceğim. Salonu boşaltalım. İzleyici bölümü boşaldıktan sonra söz hakkı vereceğim. Israrla bu şekilde bakın, bu şekilde yargılama yapılmaz.

-İmamoğlu: (Bağırarak) Sen yargılamaya gelmedin buraya. Öyle kaçarak çıkamazsın. Kaçarak çıkamazsın. Sen yargılamaya gelmedin.