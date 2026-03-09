BIST 12.548
Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'ndaki tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı.

Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi'nde 5 Mart'ta yangın çıkarıp zarar görmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Taksirle öldürme", "yangın çıkarmak", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ile "kasten yaralama" gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.G.Y. "kamu malına zarar verme" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nin zarar görmesine neden olan yangını, sokakta yaşayan O.G.Y'nin çıkardığı (61) belirtilmişti.

