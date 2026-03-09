Inter'e kötü haber! Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında hafi gerilme" tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı." denildi.
İtalyan basınına göre, 32 yaşındaki oyuncu 14 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.
