BIST 12.548
DOLAR 44,09
EURO 51,03
ALTIN 7.177,18
HABER /  DÜNYA

Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı

Kuveyt'ten Irak'a, "İran bize Irak'tan saldırıyor, bunu durdurun" uyarısı

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçisi Muhammed Hasan ez-Zaman, "İran'ın Irak topraklarını kullanarak ülkesine saldırdığını" aktararak, Irak hükümetinin buna son vermesini istedi.

Abone ol

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İkili İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, bakanlık binasında Kuveyt'in Bağdat Büyükelçisi ez-Zaman’ı kabul etti.

Görüşmede bölgede yaşanan mevcut gelişmeler ve savaşın bölgesel durum üzerindeki yansımaları ele alındı.

Iraklı Bakan Yardımcısı, bölgede devam eden savaşın yarattığı mevcut durumun tehlikesine ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrara olan etkilerine dikkati çekti.

Kuveyt Büyükelçisi ise ülkesinin "İran tarafından maruz kaldığı saldırılar konusundaki endişelerini ileterek, Irak topraklarından kaynaklanan bazı saldırılara ilişkin bilgiler" sundu.

Büyükelçi, Bağdat yönetiminden "Kuveyt'e Irak topraklarından düzenlediği" söylenen "İran saldırılarını" durdurmasını talep etti.

Buna karşılık da Bahr el-Ulum, Irak hükümetinin savaşın olumsuz sonuçlarının ülkeye yansımasını engellemek için büyük ve olağanüstü çabalar gösterdiğini, ayrıca diğer bölge ülkeleri gibi Irak'ın da maruz kaldığı saldırılar karşısında ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için çalıştığını vurguladı.

Bahr el-Ulum ayrıca Irak'ın genel olarak savaş mantığını reddettiğini, özellikle de Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına karşı olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
Çin'de akaryakıt fiyatları fırladı! Ton başına yaklaşık 100 dolar zam...
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?