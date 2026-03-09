BIST 12.702
DOLAR 44,06
EURO 51,10
ALTIN 7.231,93
HABER /  SPOR

Kayserispor - Trabzonspor / Canlı anlatım

Kayserispor - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'a konuk oluyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo mavililer deplasmanda galip gelmek için sahaya çıkıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ev sahibi taraftarı önünde 3 puan almak istiyor.

Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor

24'Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortaya Chalov kafa vuruşunu yaptı. Onana sağ direğin dibine iyi uzandı ve gole izin vermedi.

22'Onuachu'nun sol çaprazdan şutu direkten auta gitti. Pozisyon bitince ofsayt bayrağı kalktı.

11'Savunmadan uzun atılan top Trabzonspor ceza sahasına düştü. Çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un vuruşunu Onana çıkardı.

8'KIRMIZI KART! Dorukhan Toköz VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta alandaki mücadelede Dorukhan Toköz, kayarak Oulai'ye müdahale etti. Dorukhan Toköz'ün ayağının tabanı, Oulai'nin dizinin alt bölümüne geldi. Hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra kırmızı kart gösterdi.

5'Dorukhan Toköz, Oulai'ye kayarak müdahale yaptı ve sarı kart gördü. VAR hakemi pozisyonu izlemesi için hakemi çağırdı.

1'Karşılaşmaya Trabzonspor başladı.

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 58. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak mücadeleyle birlikte iki ekip lig tarihinde 58. kez rakip olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 57 karşılaşmanın 34'ünü Trabzonspor kazandı. Bu maçların 14'ü beraberlikle sonuçlanırken, 9 karşılaşmayı ise Kayserispor galibiyetle tamamladı.

GOL SAYILARINDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlarda bordo-mavili ekip rakibine karşı gol yollarında da üstünlük kurdu. Trabzonspor bugüne kadar rakip fileleri 107 kez havalandırdı. Bu gollerin 72'si Trabzon'da oynanan maçlarda kaydedildi. 

KAYSERİ'DE OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında da rakibi karşısında genel olarak üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer Kayseri'de oynanan 28 karşılaşmanın 14'ünü kazandı. Bu maçların 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 mücadeleyi Kayserispor kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA UZUN SÜREDİR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Kayseri'deki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamıştı. Bu tarihten sonra Trabzonspor rakibine deplasmanda galibiyet şansı tanımadı.

İLK YARIDAKİ MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavililer bu kez Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi
Türkiye’nin F-16 hamlesi Yunan basınında
Türkiye’nin F-16 hamlesi Yunan basınında
Trump’tan Mücteba Hamaney açıklaması: Memnun değilim
Trump’tan Mücteba Hamaney açıklaması: Memnun değilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı: Yanlışta ısrar etmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı: Yanlışta ısrar etmeyin!
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Çok sayıda ölü var...
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Çok sayıda ölü var...
Şarkıcı Edis’in uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı
Şarkıcı Edis’in uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran rejimi dünyayı tehdit ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran rejimi dünyayı tehdit ediyor
İran, ABD'ye ait helikopter üssünü vurdu
İran, ABD'ye ait helikopter üssünü vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi ateş çemberinden uzak tutmaya çalışıyoruz
Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi
Petrol fiyatları 114 doların ardından geriledi
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine sözleri nedeniyle soruşturma
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı
İBB davası krizle başladı İmamoğlu'nun şovuyla bitti! Hakimin arkasından bağırdı