TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de son haftalarda yaşanan tartışmalı hakem kararlarının ardından açıklama yaptı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, son iki haftalık süreçte saha içerisinde sergilenen hakem yönetimlerinin kusurlu olduğunu açık bir dille ifade etti. Otyakmaz, hafta içinde hakemlerle eğitim toplantısı yapılacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan HT Spor'a özel açıklamalar geldi. Otyakmaz, hakemlerin son dönemde formsuz bir dönemden geçtiğini belirtirken, saha içindekilerinde hakeme yardımcı olmadığını duyurdu. Federasyonun da bu hataların farkında olduğunu vurgulayan Otyakmaz, futbol kamuoyunda oluşan rahatsızlığı haklı bularak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz"

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim." dedi.

Otyakmaz, hafta içinde hakemlerle eğitim toplantısı yapılacağını söyledi. Bu toplantının olağan bir süreç olduğunu vurgulayan Otyakmaz, “Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacağız. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan bu gelişme, özellikle şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki kritik puan kayıplarının ardından federasyonun özeleştiri yapması bakımından dikkat çekti.

Otyakmaz'ın "Hataları biz de görüyoruz ve kabul ediyoruz" şeklindeki çıkışı, hakem camiasında radikal değişikliklerin veya ek önlemlerin habercisi olarak yorumlandı. TFF'nin bu hataları resmen onaylamasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda VAR müdahaleleri ve hakem atamaları konusundaki denetimlerin daha sıkı hale getirilmesi bekleniyor.