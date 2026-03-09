ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran rejimi dünyayı tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD/İsrail-İran savaşının 10’uncu gününde yaptığı açıklamada İran rejimini sert sözlerle hedef aldı. Rubio, İran’ın komşu ülkelere saldırdığını belirterek ABD’nin de İran’ın füze yeteneklerini yok etmeye çalıştığını söyledi.

Abone ol

ABD/İsrail-İran savaşında 10'uncu gün. Orta Doğu'da patlamalar ve gerilim gitgide tırmanırken gözler ABD'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı konuşmada, "İran rejimi ortadan kaldırılıyor. Dünya daha güvenli olacak. Tahran en fazla rehine alan ülke. Hesabını soracağız" dedi.

Uluslararası kamuoyu ise Washington’dan gelecek yeni açıklamalara kilitlenmiş durumda. Tüm dikkatler, ABD’nin atacağı adımlar ve olası yeni gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamalarına çevrildi.

"İRAN KOMŞU ÜLKELERE SALDIRIYOR BİZ DE ONLARA!"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ''İran rejimi komşu ülkelere saldırıyor ve biz de onların füze yeteneklerini yok etmeye çalışıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Rubi açıklamalarının devamında "Rehine alma konusunda, Tahran'daki dinî rejimden daha kötü bir suçlu dünyada yoktur. Onlar, terör ve rehine alma konusunda dünyanın en kötü suçlularıdır. Hesabını soracağız" şeklinde konuştu.