Okan Buruk'tan özel hazırlık! Noa Lang Liverpool maçı için antremanda
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın RAMS Park'ta dev rakibi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda gözler, Beşiktaş derbisinde yedek kalan Hollandalı yıldız Noa Lang'a çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, hücum gücünü maksimize etmek amacıyla Noa Lang'ı özellikle bu kritik Avrupa randevusuna sakladığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adam, derbide Lang'ı dinlendirerek fiziksel ve mental olarak en iyi seviyeye getirmeyi hedefledi.
Fanatik'in haberine göre, Buruk derbi sonrası oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak tamamen Liverpool maçına odaklanmasını istedi.
Noa Lang'ın bireysel yetenekleri ve dripling gücüyle iç sahada Liverpool savunmasını zorlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin hücum planlarında kilit rol üstlenmesi öngörülürken, Lang'ın ilk 11'de sahaya çıkması neredeyse kesinleşti.