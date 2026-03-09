BIST 12.548
DOLAR 44,09
EURO 51,03
ALTIN 7.177,18
HABER /  GÜNCEL

Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...

Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...

Teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Lübnan ekibi Nejmeh'i son olarak çalıştıran Engin Fırat'ın İstanbul Havalimanı'nda dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi
Ankara'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
Ankara'da narkotik operasyonu: Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi
ABD Türkiye uyarısı yayınladı! Bir ilimizdekileri boşalttı bu bölgeye gitmeyin dedi