İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkartıldı.

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak'taki 2 katlı evde belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Evde yoğun çöp ve atık bulunduğunu gören ekipler, durumun halk ve çevre sağlığı açısından riskli olduğunu tespit etti. Ev sahibinin verilen sürede temizlik işleminini yapmaması üzerine mahkeme kararıyla ekipler evde temizlik işlemlerine başladı. Evden 12 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekiplerin, evdeki temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

