İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazeteci sayısı 261'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Gazetecilik mesleğini Katar Radyosunda icra eden Amal Muhammed Şamali'nin İsrail saldırılarına hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecilere yönelik saldırıları kınandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısının 261'e ulaştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarına karşı Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Birliği'nin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail ve ABD yönetiminin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırıma karışan ülkeleri bu iğrenç ve vahşi suçları işlemekten sorumlu tutuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 72 bin 133 Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.