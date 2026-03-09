BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 12 balistik füze ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemi tarafından tespit edilen 15 balistik füzeden 12'sinin düşürülerek imha edildiği, 3 füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.

Ülkenin hava sahasında ayrıca 18 İHA'nın tespit edildiği bunlardan 17'sinin engellenerek imha edildiği aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da ülke topraklarına düştüğü ifade edildi.

İran'ın BAE'ye yönelik saldırıları başladığından beri 253 balistik füzenin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, 233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18 tanesinin denize düştüğü ve 2 füzenin de BAE topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.

İran'ın saldırıları kapsamında bugüne kadar 1440 İHA tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bunlardan 1359 tanesinin hava savunma sistemleriyle engellendiği, 81 İHA'nın ise ülke topraklarına düştüğü belirtildi.

Ülkeyi hedef alan 8 seyir füzesinin de imha edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar sonucu Pakistan, Bangladeş ve Nepal vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti ve 117 kişi yaralandı. Yaralananlar da BAE, Türkiye, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün ve Filistinlilerden oluşuyor."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.