BIST 12.575
DOLAR 44,09
EURO 51,04
ALTIN 7.202,06
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı

İsrail'in Lübnan'a aralıksız saldırıları sürüyor: 16 ölü 46 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentinde bulunan Tayr Deba ve Coya beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayr Deba'da 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Coya beldesine düzenlenen saldırıda ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak, sınır hattındaki Merkebe ve Rab Selasin beldelerine ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini roket atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.
Muhabir:Ethem Emre Özcan

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
TFF'den hakemlerle ilgili açıklama: "Hataları kabul ediyoruz"
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
Spor camiası yasta! Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
İzmir'de mahalleli şok yaşadı! 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı...
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
BAE, hava sahasında 12 balistik füze ve 17 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İsrail'in Gazze saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısı 261'e çıktı
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
8 ay çalıştı 2 yıl maaş aldı! Hafize Gaye Erkan'ın yeni işine bakın referansı da olay
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
Süper Lig'deki hakem kaosuna TFF'den jet yanıt! Bu açıklama kulüpleri tatmin edecek mi?
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
İki takımda da forma giymişti! Ozan Kabak, Galatasaray-Liverpool eşleşmesini değerlendirdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi
Ciner'in şirketlerindeki kayyum sona erdi