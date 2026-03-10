İran kayıp demişti! Netanyahu günler sonra ortaya çıktı!

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşta 11. gün! ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde İran'ı 20 kat sert vuracaklarını belirtti. İran'dan da ateşkes şartı geldi. Ayrıca son videosunu 3 gün önce paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu için İran basını 'kayıp' iddiasında bulunmuştu. Netanyahu'dan bugün yeni bir fotoğraf geldi.

Dünya 11 gündür ateş çemerindeki Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor. Ekonomileri etkileyen savaşın akıbeti merak edilirken dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 'savaş büyük ölçüde bitti' çıkışı ses getirdi. Öte yandan gözler Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerinde. Trump Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsrail Başbakanı Netanyahu için İran basını 'kayıp' iddiasında bulunmuştu. Netanyahu'dan bugün yeni bir fotoğraf geldi.

NETANYAHU GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

İran basınında, son yayımladığı videonun üzerinden yaklaşık üç gün geçmesi nedeniyle “kayıp” olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi’ni ziyaret ettiği bildirildi.

“Henüz işimiz bitmedi”

Paylaşılan fotoğrafla duyurulan ziyarette Netanyahu’nun, İran’a yönelik mesajlar verdiği aktarıldı. Netanyahu’nun açıklamasında, “Amacımız İran halkını tiranlığın boyunduruğundan kurtarmaktır; nihai karar ise onların elinde” ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca İsrail Başbakanı’nın, yürütülen sürece ilişkin “henüz işimiz bitmedi” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.