Türkiye haritasını değiştirecek güncelleme! İl olması beklenen ilçeler listesi güncellendi...

İl olması beklenen ilçeler içerisinde özellikle üç ilçenin birleşerek il olması gündemde.

TBMM'YE TEKLİF SUNULDU

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifi ile il olaya aday ilçeler gündeme yeniden oturdu. Koçak sunduğu son kanun teklifinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde 'Ereğli' ismiyle yeni bir il kurulması yönünde beyanda bulundu. Henüz gündemde herhangi bir ilçenin il olması kesinleşmemiş olsa da ülkemizde il olmaya aday ilçeler şu şekilde sıralanıyor: