BIST 13.067
DOLAR 44,05
EURO 51,34
ALTIN 7.365,68
HABER /  SPOR

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 33, 34 ve 35. haftaların programı belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 33, 34 ile 35. haftaların programı şu şekilde:

33. hafta

3 Nisan Cuma:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Nisan Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

5 Nisan Pazar:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

34. hafta

7 Nisan Salı:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

35. hafta

11 Nisan Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

19.00 Sipay Bodum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

12 Nisan Pazar:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

13 Nisan Pazartesi:

17.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Laricani'den Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt
Ali Laricani'den Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti